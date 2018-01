Une année record qui s’annonce à Gallix

Crédit photo : Joanie Jacques

La saison s’annonce plus que prolifique à la Station récréotouristique Gallix. Quelque 300 centimètres de neige accumulés, plus de 2 500 personnes en achalandage pendant les Fêtes, certaines activités ont même doublé en clientèle. En attendant le nouveau chalet, l’équipe continue de diversifier les activités à la Station.

Une première année bien entamée pour Alexandre Verret, directeur général de la Station Gallix. «C’est un gros travail d’équipe, on essaie d’impliquer le plus de monde possible et la bonne nouvelle est que le monde embarque, c’est super» dit-il.

Le but du nouveau directeur est de faciliter l’accès à la montage pour tout le monde. «Bref, que tout le monde y trouve son compte. On nous demandait par exemple que les grands-parents puissent avoir une passe de famille avec leurs petits-enfants. Et bien avec ça on voit un retour des 60 ans et plus assez marqué» mentionne-t-il.

Julien Picherit, directeur logistique, mentionne quant à lui qu’on retrouve plusieurs nouvelles familles ainsi qu’une augmentation des membres adultes 18-59 ans.

Records

Pour la période des Fêtes, du 21 décembre au 4 janvier, la station de ski a émis 400 billets de plus que pour la même période l’année passée. «C’est 20% de plus partout en moyenne au niveau de l’achalandage, comprenant le ski, la glisse, la raquette et le ski hors-piste» souligne le directeur général. Le secteur hors-piste est d’ailleurs de plus en plus populaire selon M. Verret, qui le qualifie de «sublime», grâce à la quantité de neige reçue.

La direction dit avoir beaucoup travaillé sur l’image de la Station et sur leur présence sur les médias sociaux, «pour que les gens voient l’ensemble de ce qu’on peut offrir. C’est plus qu’une station de ski, la glissade par exemple en est à 141% d’augmentation par rapport à l’an dernier. La raquette et le hors-piste, c’est 217%, soit plus du double».

La Station récréotouristique Gallix, qui veut continuer à se diversifier, présentera d’ailleurs une activité gratuite samedi prochain en collaboration avec le Festival du film Ciné-7. «On présentera des films de glisse, certains ayant été joués au Festival de Banff et à l’IF3. On aura d’autres événements et collaborations du genre au courant de la saison. On veut mettre notre chalet à contribution et diversifier son utilisation», explique M .Verret.

Approbation du nouveau chalet

Ce dernier se dit plus que satisfait aussi des commandites qui ont doublé comparativement à l’an passée. «Et en plus, il y a certains de ces commanditaires qui font un effort double en faisant un don pour le nouveau chalet par-dessus-ça.» Concernant le nouveau chalet, toute l’équipe attend la réponse finale du gouvernement. «On l’aura d’ici le début de la semaine prochaine. Ils vont accepter, ou non, notre montage financier. En étant à 50 000$ de notre objectif de 400 000$, on est très confiant» confie-t-il.