Anick Bacon: les aventures de Kate se poursuivent

Après plusieurs mois d’attente, Anick Bacon vient de dévoiler la suite des aventures de Kate. L’action de ce tome 2 ayant pour titre «Kate, Le fruit défendu», qu’elle a officiellement lancé lors d’une séance de dédicaces au Toi&moi Café à Sept-Îles le 14 octobre, se déroule cinq ans plus tard.

Une décision prise par Anick Bacon qui sert, selon elle, très bien ce récit. «Au fil des années, on réalise que Kate s’est laissée submerger par le travail. Elle voulait tellement réussir qu’elle a mis tous ces efforts au même endroit. C’est ce qui la rattrape. Il y a là autant du bon que du mauvais, souligne-t-elle. Elle doit, entre autres, renouer avec son meilleur ami qu’elle avait mis de côté. Elle en est à réparer tous les torts qu’elle a causés.»

L’auteure ne qualifie pas l’histoire d’autobiographique dans son ensemble. «Ce n’est pas ici ce que j’ai vécu. Ça fait appel à mon imaginaire. Ça peut se rapprocher de ce que j’ai vécu, ou de ce que certaines personnes de mon entourage ont vécu. C’est une fiction qui demeure réaliste. Il n’y a rien de tirer par les cheveux», précise-t-elle.

Elle reconnaît toutefois s’être elle aussi mise de côté pour faire plaisir aux autres. «Je n’en suis jamais arrivée au même stade que Kate. Je me suis parfois oubliée à vouloir trop en faire pour les autres, soutient-elle. Aujourd’hui, je m’accorde un peu plus de temps et je le fais sans me sentir coupable de quoi que ce soit. Je prends le temps de faire des choses que j’aime.»

Une suite espérée

Ce deuxième tome des aventures de Kate figurait dans la tête d’Anick Bacon depuis déjà un bon moment, même si le premier s’était terminé d’une manière qui ne laissait pas envisager une suite. «Je l’avais gardé en réserve. J’ai terminé le premier tome de manière à ce que les lecteurs ne soient pas déçus. La fin était complète en soi. La fin du deuxième se termine avec un élément suspense. Je suis convaincue que les lecteurs auront hâte d’en connaître la suite», affirme-t-elle.

Lorsqu’elle écrit, l’auteure ne se fait pas un plan et se laisse surtout guider par son instinct. «Tout ça me vient assez naturellement. Je reste toujours dans l’action sans essouffler le lecteur. Il y a toujours un noyau dans l’histoire et tout se déroule autour, explique-t-elle. Je suis incapable de faire des plans. Tout est dans ma tête. Il arrive parfois que je doive me recentrer, car je m’en éloignais un peu.»

L’art du suspense

Le suspense policier que l’on retrouve dans «Kate, Le fruit défendu» en constitue un élément important. «Je veux dépasser le cadre de la simple histoire d’amour. C’est comme ça que j’arrive à tenir en haleine les lecteurs. Ce n’est pas la même histoire que dans le premier, mais il s’en passe beaucoup des choses. À ma plus grande surprise, j’arrive à rejoindre un lectorat masculin. Un homme m’a même dit que ça l’avait incité à lire à nouveau. Je trouve ça extrêmement flatteur», lance-t-elle.

Même si elle transige avec Les Éditions de l’Apothéose, Anick Bacon se doit de voir elle-même à la promotion de ce deuxième tome. Bien sûr, elle peut compter sur l’aide précieuse de son conjoint, René Hudon. «Cette maison d’édition travaille surtout pour l’auteur. On en retire plus pour chaque livre vendu. Je suis de plus en plus informée des ressources qui sont mises à ma disposition et j’entends bien les utiliser. Rien n’empêche que le bouche-à-oreille m’a très bien servi jusqu’à maintenant. Mon meilleur vendeur est à mes côtés», conclut-elle sur une note souriante.

Pour les personnes intéressées, des exemplaires de ce roman sont disponibles à la Librairie Côte-Nord. Il est également possible de s’en procurer auprès de l’auteure Anick Bacon sur Facebook, ou de son conjoint René Hudon, par téléphone au 418 961-8889.