Alouette franchit un jalon historique

Crédit photo : Michel Frigon

Aluminerie Alouette a franchi mardi un jalon historique en produisant sa 10 millionième tonnes d’aluminium. Ce nouveau cap tombe à point avec l’anniversaire de ses 25 années d’activités sur la Pointe-Noire. C’est le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, qui a procédé à la coulée pour le moins ordinaire.

L’événement marquant également le quart de siècle de l’aluminerie s’est déroulé en présence d’anciens employés, de travailleurs et de nombreux dignitaires. «C’est ensemble que nous avons produit, année après année, un métal de qualité et porteur d’avenir durable», a lancé le président et chef de la direction de l’aluminerie, Claude Boulanger.

«La production de 10 millions de tonnes d’or gris, en un quart de siècle, témoigne de l’excellence dont nos employés et partenaires font preuve quotidiennement dans nos pratiques d’opération, en respect de l’environnement et de manière sécuritaire», a poursuivi le grand patron, rappelant que l’aluminium de Sept-Îles «se trouve partout sur la planète et fait la fierté» de ceux qui la produisent au quotidien.

Le ministre Arcand, aussi responsable de la Côte-Nord, n’a pas non plus caché sa fierté soulignant que l’entreprise est un «acteur d’importance de la filière québécoise de l’aluminium et un moteur économique de la région». Alouette embauche quelque 900 employés et produit plus de 600 000 tonnes de métal gris par année. «Le marché dans lequel nous évoluons est compétitif», a concédé M. Boulanger.

«Mais, nous sommes une équipe solide et déterminée et c’est grâce (à ses employés) que nous assurons la pérennité de notre organisation», a-t-il ajouté. Les 25 ans de l’aluminerie seront célébrés à différents moments durant l’année 2017. Entre autres, Alouette est devenue partenaire officiel du Vieux-Quai en fête qui se tiendra à Sept-Îles, du 13 au 15 juillet.

10 millions de tonnes c’est…

20 000 tonnes d’alumine

4 000 000 de tonnes de coke de pétrole

900 000 tonnes de brai