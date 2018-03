Alouette Côte-Nord Invitation : huit pierres dans la maison pour Équipe Roy

Crédit photo : courtoisie

La 66e édition du Alouette Côte-Nord Invitation, en cours depuis mercredi au Club de curling de Sept-Îles, a donné lieu à la perfection sur la glace 3 lors de la première soirée. L’équipe du skip Jean-Sébastien Roy, avec comme coéquipiers Simon Bossé, Gilles Briand et Gilles LeBlanc, y est allé d’un bout de huit points contre la formation de Pierre Deschênes et ses partenaires Yannick Lessard, Olivier Parent et Christian Boudreault.

Ce duel du deuxième «draw» du Alouette Côte-Nord Invitation s’est terminé par un pointage de deux touchés, convertis deux fois, dont de deux points, à un majeur. Bref, une marque finale de 15-7, un score de football.

Plus tôt en saison, dans la Ligue du lundi Pavage Béton TC, Roy s’était fait jouer le tour, donnant un bout de huit points à Équipe Skelling (Nicole Proulx, Francine Lajoie, André Gallant et Émilien Skelling). Quant à Deschênes, il s’est ainsi fait remettre la monnaie de sa pièce, lui qui avait réalisé un bout de huit points en décembre 2015 avec d’autres joueurs.

Selon les encyclopédies humaines du Club de curling de Sept-Îles, ce serait la première fois que cet exploit survient dans le cadre du Alouette Côte-Nord Invitation, autrefois le North Shore.

Le tournoi se déroule jusqu’à dimanche, journée des finales. Au-delà des parties, les gens pourront essayer le curling, mais à l’extérieur, sur la glace érigée à côté de l’édifice, le tout au profit du programme junior. Par ailleurs, certains curleurs délaisseront le balai pour le micro pour la Soirée Karaoké, qui suivra la cérémonie d’ouverture prévu pour 19h en ce vendredi 2 mars.