Alerte de déferlement de vagues dans la région

Mère Nature ne donne pas de répit aux résidents côtiers de la région. Une alerte d’onde de tempête occasionnera des risques de déferlement de vagues et de débordement côtier, mercredi, de Baie-Trinité à Chevery.

Environnement Canada a lancé cet avant-midi une alerte d’onde de tempête pour le secteur de Baie-Trinité à Sept-Îles, la Minganie et une partie de la Basse-Côte-Nord. Les météorologues prévoient des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte causée par une forte dépression en provenance de l’Est des États-Unis. Les vagues combinées à l’onde de tempête pourraient causer des dommages le long de la côte. De l’érosion côtière est possible dans ces zones.

L’alerte est en vigueur tôt demain matin, de 3h30 à 7h30, et de 16h à 20h à Sept-Îles et Port-Cartier. L’avertissement est en cours pour mercredi de 15h à 19h en Minganie, de 13h à 17h à Natashquan, de 16h à 20h sur l’île d’Anticosti et de midi à 16h à Chevery.

Un avertissement de tempête hivernale est également en vigueur dans la région. De 15 à 25 cm de neige et des vents forts causant de la poudrerie sont prévus cette nuit et mercredi de Baie-Trinité à Sept-Îles. On attend aussi une quinzaine de cm de neige en Minganie, mais Environnement Canada ne prévoit pas de poudrerie.

La Ville incite à la prudence

À la suite de l’alerte d’onde de tempête en vigueur, la Ville de Sept-Îles invite les citoyens résidant en zone côtière «à faire preuve de prudence et de vigilance» au cours des prochaines heures. La municipalité invite les citoyens en cas de situation d’urgence ou de sinistre à composer le 911 ou contacter le Centre des opérations gouvernementales au 1 866 650-1666. Si des bris aux infrastructures municipales sont constatés, la Ville invite à appeler au 418 964-3300.

Sept-Îles est la ville la plus touchée de la tempête du 30 décembre avec un total de 43 bâtiments affectés, dont une quinzaine avec des «dommages importants». Huit maisons ont été «fortement» brisées et il n’est pas exclu même que certaines soient déplacées ou littéralement démolies, a expliqué le maire Réjean Porlier. Une dizaine de citoyens n’avaient toujours pas réintégrés leur domicile mardi.

Dans le secteur de Clarke City, les vagues ont déferlé, inondant une partie de la rue des Campeurs. Un chalet a notamment été détruit et d’autres propriétaires ont perdu plusieurs mètres de terrain. Mardi, une équipe d’experts en sinistres de la Sécurité civile s’affairait d’ailleurs à évaluer les dommages. Une réunion pour les sinistrés est prévue mercredi à l’Hôtel de Ville pour expliquer le programme d’aide aux sinistrés, déployé par Québec à la veille du Jour de l’An, pour les 18 municipalités touchées.