Albert Béliveau: Un fier ambassadeur du Club Lions de Sept-Îles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Impliqué depuis 1984 auprès du Club Lions de Sept-Îles, Albert Béliveau continue à servir sa communauté avec la même détermination qu’à ses débuts. Sans aucune hésitation, il souligne l’importance de toutes les actions menées par l’organisme pour enrayer les inégalités sociales.

À l’invitation d’un ami, le lion Réal Tremblay, Albert Béliveau s’est décidé à se joindre au Club Lions de Sept-Îles, il y a plus de 30 ans. «Telle sa devise, je sentais que je pouvais bien servir ma communauté. Il faut aider les personnes dans le besoin. Ça m’a amené à aimer faire du bénévolat. J’ai la sincère impression de réussir à faire une certaine différence dans la vie de ces personnes», lance-t-il.

Au fil des ans, il a occupé diverses fonctions au sein du club qui a souligné récemment son 65e anniversaire lors d’une activité sous la tente jaune, le 3 septembre. «J’en ai occupé la présidence dans les années 90, souligne M. Béliveau. «Je me suis ensuite impliqué dans le district U3. J’étais responsable du leadership et de la formation. Par la suite, j’ai été gouverneur. Une expérience marquante, dont je ne retire que du positif et que je recommande à quiconque.»

Aujourd’hui, le Club Lions de Sept-Îles compte dans ses rangs plus d’une trentaine de membres. «On a déjà été beaucoup plus nombreux. Nous entendons travailler à augmenter le «membership», tout en continuant d’être sélectif», dit-il. Depuis les débuts du Club, ce sont plus de 2 millions de dollars qui ont été remis dans la communauté.

Un intérêt renouvelé

En lien avec la mission première qui consiste à offrir une aide à la vue à des personnes défavorisées, la parade des 25 cents reprendra du service le 21 octobre, aux Galeries Montagnaises. Albert Béliveau en est l’un des principaux organisateurs. «Comme auparavant, tous les fonds récoltés seront utilisés pour assurer l’entretien du chien guide de Cynthia McClusky Vaillancourt, une Nord-Côtière atteinte d’un handicap visuel.» À cet effet, des boîtes de dons ont été déposées dans différents commerce de la municipalité.

Albert Béliveau s’implique également à l’organisation du prochain congrès du district U3, qui aura lieu du 18 au 20 mai 2018, à Sept-Îles. «On y travaille depuis déjà plusieurs mois. C’est une grosse tâche. Des ateliers de formations seront offerts aux membres pour les aider à bien remplir leur rôle au sein des différents conseils d’administration. Le banquet du gouverneur sera aussi une belle occasion pour eux d’échanger», explique-t-il.

Lors de ce grand rassemblement, plus de 350 personnes sont attendues à Sept-Îles. Les membres qui s’y déplaceront proviennent de 39 clubs Lions répartis au Bas-St-Laurent, en Gaspésie, sur la Côte-Nord et à l’île St-Pierre et Miquelon. D’ici là, un soutien continuera aussi d’être apporté à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, à l’Élyme des sables et aux personnes dans le besoin, grâce à diverses collectes de fonds.