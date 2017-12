Activité de randonnée-dégustation au lac des Rapides

Crédit photo : Tourisme Sept-Îles

Ce mercredi 20 décembre, à 19h, Tourisme Sept-Îles invite la population à aborder les Fêtes avec une randonnée-dégustation en raquettes sous la thématique Cocktail de Noël. L’activité aura lieu au Centre plein air du lac des Rapides.

Pour la troisième année de suite, l’organisme de développement touristique organise des activités de randonnée-dégustation plein air. Alexandra Power, coordonnatrice du Centre plein air du lac des Rapides, mentionne que l’activité de ce mercredi est toutefois réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus.

«On se lance dans les sentiers pour se rendre jusqu’au petit refuge pour faire la dégustation de boissons alcoolisées, les cocktails de Noël. Il y aura aussi des grignotines» explique-t-elle. L’activité reviendra avec une autre thématique le 12 janvier ainsi que le 16 mars prochain.

Il reste quelques places confirme Mme Power, disponibles sur inscriptions seulement. On demande 25$ par personne et le prix inclut la dégustation, la randonnée et le prêt de raquettes. Les participants doivent apporter leur lampe frontale si possible. Pour détails et inscription, les intéressés sont priés de se rendre à la Maison du Tourisme

Le Centre plein air du lac des Rapides sera ouvert exceptionnellement pendant la période des Fêtes, soit du 20 décembre au 7 janvier et fermé les 24, 25, 31 décembre ainsi que le 1er janvier.