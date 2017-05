Action Emploi Sept-Îles: Un nouveau programme préparatoire à l’emploi fait ses preuves

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une première cohorte de huit participants vient de compléter un nouveau programme préparatoire à l’emploi (PPE) d’une durée de 14 semaines chez Action Emploi Sept-Îles, le 12 mai. Très satisfait des résultats obtenus, Emploi Québec, qui en est le principal bailleur de fonds, confirme déjà son retour à l’automne.

Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires pour l’élaboration de ce PPE basé sur le programme d’insertion professionnelle Optra, inspiré du modèle trèfle chanceux et mis au point par Jacques Limoges, un Docteur en éducation et professeur à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. «Au préalable, le programme était présenté aux participants, explique l’une des responsables de cette cohorte, Linda Thiffault. Il devait s’engager sérieusement et prendre part aux activités proposées.»

Parmi elles, on retrouvait des ateliers de cuisine, de finances personnelles et même des périodes de marche. «Tout se faisait sur une base volontaire, tient-elle à préciser. La ponctualité était de mise. Une réelle chimie s’est créée entre les participants. Quand l’un d’entre eux était absent, son absence se faisait remarquer. L’entraide était constante. Ils étaient solidaires les uns avec les autres. Ils ont gagné beaucoup sur le plan de l’estime de soi», constate-t-elle.

La diversité des participants

Pour la plupart, les adhérents à ce PPE sont sans travail depuis des mois et ils estiment que leurs expériences en matière d’employabilité ont été décevantes jusqu’à maintenant. Plusieurs d’entre eux en étant rendus à devoir recourir à l’aide de dernier recours. «Il faut en arriver à les sortir de cette structure, enchaîne-t-elle. On doit les amener à adopter de meilleures habitudes de consommation et une meilleure hygiène de vie. Ça exige de s’intéresser à tous les aspects de leur vie. C’est une démarche assez complète qui s’accompagne d’une cible réaliste à atteindre.»

Un travail qui s’est conclu par un stage de quatre semaines chez un employeur, ce qui leur a permis de valider un choix de carrière ou d’envisager un retour aux études. Des domaines tels que la mécanique, le service à la clientèle, le secrétariat, l’entretien ménager, la livraison, l’aide technique et l’administration figurent parmi les cibles d’emploi de ces participants.