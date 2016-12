Les acteurs du Nord: Un regard humain porté sur le territoire

Crédit photo : Sophie Gagnon-Bergeron, Canopée médias

Dès un très jeune âge, Nicolas Levesque s’est intéressé aux gens qui occupent le moyen Nord. C’est ce qui l’a amené à réaliser le documentaire web «Les acteurs du Nord», composé de quatre épisodes de 10 minutes qui peuvent être visionnées gratuitement au www.tv5.ca.

L’idée de ce projet web a pris forme lorsque Nicolas Lévesque a vu un appel de projets pour le Fonds TV5. «Je me suis décidé à tenter ma chance. J’ai franchi toutes les étapes requises pour obtenir le financement. C’est un sujet qui m’a toujours passionné. Je me suis surtout intéressé aux gens qui habitent du 48e au 55e parallèle. Je suis complètement fasciné par ces microcommunautés. Je voulais savoir ce qui fait en sorte que les gens décident de s’établir sur cette vaste parcelle de territoire.»

Le jeune réalisateur conserve de très bons souvenirs du tournage de ce documentaire. Il n’hésite pas à dire que l’un des plus beaux moments fut un vol en hélicoptère de Sept-Îles vers les sites archéologiques au Nord, à la frontière du Labrador. Il se souvient avoir eu alors les yeux constamment rivés sur le territoire. Cependant, les caprices de mère Nature et le désistement de certains personnages ont rendu le travail de réalisation plus difficile. Des irritants qu’il considère mineurs en soi.

Une ligne directrice claire

Chaque épisode des acteurs du Nord a été construit en fonction d’un personnage réel. «On est parti des personnes pour en élaborer leur scénario. C’est ce qui a guidé tous nos choix. On voulait vivre le territoire à travers elles. Je cherchais à établir un véritable dialogue entre le Nord et le Sud. C’est un objectif ambitieux. Je constate que les gens des grands centres en ont une réelle méconnaissance. Même moi, j’ai beaucoup appris lors du tournage de ce documentaire», reconnaît-il.

Des préjugés qu’il n’hésite pas à qualifier de tenaces et qui font en sorte qu’il manifeste, plus que jamais, le désir d’en faire un documentaire plus long. «Il y a suffisamment de matériel. J’espère que mon travail donnera envie aux gens d’aller découvrir ce territoire. Je crois sincèrement qu’on gagne beaucoup à mieux comprendre comment les gens l’habitent et pourquoi ils y sont si attachés. Cette flamme pour le Nord est toujours bel et bien allumée», affirme-t-il.

Résidant à Roberval, Nicolas Lévesque est l’un des fondateurs de Canopée médias, une agence de communication spécialisée dans la production photo et vidéo ainsi que dans la stratégie de contenu basé à Saguenay. C’est cette entité qui a porté le projet «Les acteurs du Nord» à bout de bras grâce aux Fonds TV5.