Aconcagua 2017 : Au sommet des ligues majeures!

Crédit photo : Courtoisie

Paroles de Steve Guillemette rapportées par la coordonnatrice de projet de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Cindy Basso, son ascension au Pérou a l’été 2015, c’était de de la ligue de garage. L’atteinte du sommet de l’Aconcagua lundi, haut de 7 000 m, fait partie des ligues majeures.

Tout ce qui monte redescend! L’entrepreneur septilien n’aura pas mis trop de temps pour entreprendre la descente après l’ascension en début d’après-midi lundi, une descente qui devrait prendre une quinzaine d’heures.

En raison des conditions annoncées, l’homme de 44 ans a dû faire ça court au sommet, mais les émotions étaient palpables, notamment lorsqu’il a planté le drapeau de la Fondation au plus haut point de l’Aconcagua.

Pour l’ascension, quatre membres de l’aventure n’auront pu la compléter, deux étant rapatriés au début en raison d’oedeme pulmonaire, et deux à 400 mètres du sommet. Et pour vous dire à quel point c’était surhumain, le dernier 100 mètres aura pris quatre heures. Dire que le Canadien André De Grasse a couru le 100 m en moins de dix secondes à Rio en août!

Le Septilien aimerait bien ajouter un 7 000$ supplémentaire à la cause, celle pour laquelle il a grimpé, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, un montant en référence au 7 000 m de l’Aconcagua. Le souper organisé en septembre dernier avait permis d’amasser 15 000$.

Steve Guillemette devrait être de retour à Sept-Îles le 30 ou 31 janvier, un retour qui sera certainement salué! Une semaine plus tard, il racontera son aventure lors d’un 5 à 7 organisé par la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles le 8 février à la Cage – Brasserie Sportive. Ce sera aussi une occasion de soutenir la cause qu’il aura appuyée puisque 1$ par consommation sera versé à la Fondation. Vous pouvez avoir un avant-goût de son Aconcagua 2017 via la page Facebook. Vous pouvez également faire un don via le www.fondationsept-iles.qc.ca.