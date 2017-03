Une 9e édition de la Claque Rose qui rapporte encore beaucoup!

Crédit photo : Courtoisie

L’édition 2017 du Tournoi de la Claque Rose n’a pas battu la marque de l’an dernier, mais pas de doute que l’événement au profit de la cause du cancer du sein, via la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, a connu un très vif succès. C’est un montant de 55 042$ qui a été amassé pour ce rendez-vous de curling féminin tenu du 17 au 19 mars à Sept-Îles, et qui a réuni 36 équipes, environ 140 femmes.

La récolte de 2017 s’approche de celle de 2016 et son montant record de 55 128$. «Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de l’événement une réussite. Les dons ont été amassés par les équipes, les Gaston, les activités de financement réalisées par le Groupe Matraqc, la Pharmacie Pharmaprix et divers tirages pendant la fin de semaine. De plus, un tel succès ne peut se faire sans la contribution des nombreux commanditaires, dont la Banque CIBC», souligne l’organisation.

L’objectif du comité organisateur, celui de faire avancer la cause du cancer du sein et du plaisir en jouant au curling, est pleinement atteint. Natacha Savoie, Sylvie Arsenault, Doris Boudreault, Marie Grenier, Ann Gamble, Carole Lévesque et Stéphanie Tremblay ont donc relevé le défi avec brio.

Les quelque 55 000$ profiteront au projet d’acquisition d’un mammotome sur table couchée, équipement qui permettra d’offrir un service de biopsie moins invasif et moins douloureux pour les patientes et évitera des transferts à la Clinique du sein à Québec.

En neuf ans, la Claque Rose a jusqu’à maintenant permis de récolter 376 465$, dont près de 240 000$ pour le projet de mammotome (quatrième année d’un projet sur cinq ans – 250 000$).

Finalement, le trophée Christine-Fortin a été remis à l’équipe «gagnante honorifique», composée de Mélanie Moreau, Martine Deslandes, Sylvie Poliquin et Karine Boudreau.

En route maintenant vers la 10e édition dans un an!