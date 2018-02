95 000$ pour la rivière Moisie

Crédit photo : Michel Frigon

Le 40e souper-bénéfice au profit de l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM) aura permis de récolter environ 95 000$. «C’est excellent, c’est au-dessus de nos attentes», se réjouit Yves Girard, président de l’organisme.

L’événement avait lieu au Carrefour La Baie, le 3 février. Le comédien Patrick Hivon animait la soirée, accompagné de Michel Villeneuve, alors que Marc Déry et Philippe Brach se sont assurés de contribuer à l’ambiance par leurs prestations musicales.

«Ça fait quelques fois que Marc vient célébrer avec nous. Philippe Brach en était à sa deuxième édition. Ils ont fait trois ou quatre chansons durant le souper, mais c’est vraiment à la fin de la soirée que ça «jammait» pas mal, quand les gars sont embarqués sur scène avec Michel Villeneuve. Les gens ont dansé pour le reste de la soirée et ont vraiment apprécié» raconte M. Girard. En nouveauté cette année, les participants ont pu déguster des bières de la microbrasserie St-Pancrace, ainsi que des vins d’importation privée.

Une tradition

Des fonds importants ont été amassés cette année grâce à la multitude de voyages offerts au plus offrant, avec la classique mise à l’encan. «On retrouvait entre autres, sur notre encan, plusieurs voyages en pourvoiries, un voyage en Islande qui à lui seul valait 8 000$, un voyage par avion pour aller voir jouer le Canadien», souligne le président de l’APRM. Pour le 40e, 300 personnes étaient présentes.

«C’est plus que l’année dernière, mais bien honnêtement, ça tourne toujours autour de ce nombre-là. Je tiens vraiment à remercier nos généreux donateurs et les entreprises qui nous ont donné un coup de main», mentionne Yves Girard. Deux membres fondateurs de l’APRM étaient d’ailleurs sur place, soit Jim Lynch et l’ancien président de l’Association, Charles Langlois. Ce sont les deux seuls toujours vivants.

Avec les 95 000$ récoltés, l’Association pourra continuer de déployer des efforts pour protéger et mettre en valeur les ressources de la rivière Moisie.