70 jeunes prennent part au camp du Husky football

Crédit photo : Jean-Marie Chouinard

L’engouement pour le football ne s’estompe certainement pas à Sept-Îles. Pas moins de 70 jeunes, dont 14 filles, se sont présentés au gymnase de l’école Jean-du-Nord dimanche pour le camp de sélections du Husky en vue de la saison 2017-2018. Plusieurs provenaient des écoles primaires, mais certains déjà au secondaire tentaient aussi leur chance.

Le personnel d’entraîneurs du Husky a ainsi pu voir si les jeunes avaient les qualités recherchées et déceler leurs capacités d’apprentissage. Le tout a été observé le matin lors des tests football (cinq stations) et en après-midi par les évaluations physiques.

«La réponse est plus qu’intéressante. C’est la plus belle cuvée et le degré de motivation est élevé. Ce qui explique l’engouement, c’est notamment la promotion faites dans les écoles primaires par Luc Lachance et Jean-Pierre Lord, ç’a un impact direct. Et il y a aussi que les jeunes voient le développement de ceux qui sont maintenant dans les rangs collégiaux», ont indiqué les entraîneurs, notamment Danny Leclerc et Luc Turner. L’enseignement du football dans quelques écoles primaires aide certainement aussi à l’intérêt pour ce sport.

Les places au niveau du cadet étaient grandes, notamment en raison du tournant que prend cette catégorie, qui touchera le secondaire 1 et 2, afin d’arrimer le tout avec les ligues fédérées où la règlementation à ce qui touche l’écart d’âge pour la catégorie ne soit pas de plus de 24 mois.

Le Husky se préparera maintenant en vue de deux Jamborees à venir le 20 mai à Jonquière (cadet 8 c. 8 / juvénile 8 c. 8) et à Québec (cadet 12 c. 12 / juvénile 8 c. 8) la semaine d’après.