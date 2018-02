Encore un 60 cm de neige sur Sept-Îles d’ici le printemps, selon MétéoMédia

Crédit photo : Le Nord-Côtier, archives

Selon les météorologues de MétéoMédia, les Septiliens auront du temps doux au menu pour les prochaines semaines. Cependant, des tempêtes sont toujours à prévoir d’ici la fin du mois de mars.



«Même si on annonce du temps plus doux pour les prochaines semaines, il ne faut vraiment pas écarter la possibilité d’avoir encore des tempêtes de neige en mars», indique le météorologue de MétéoMédia, Guilaume Perron.

Selon lui, l’imposant couvert de neige dont ont bénéficié les Septiliens cet hiver ne devrait pas disparaitre avant la fin du mois de mai.

«Il reste encore un 60 cm de neige à tomber à Sept-Îles. Vous avez été assez gâtés cet hiver avec un 130 cm de neige au sol, alors que la normale québécoise se situe environ à 84 cm à ce temps-ci de l’année», remarque-t-il.

Guillaume Perron estime également que la dernière tempête de neige pourrait avoir lieu vers la fin du mois de mars. Sur une note plus positive, le météorologue signale que des changements dans le patron météo, survenus au cours des dernières semaines, ont fait en sorte que notre région pourrait ne pas être affectée par les grands froids auxquels son équipe s’attendait.

«La masse d’air froid s’est plutôt déplacée vers l’Europe. Nous, on est rendus protégés du froid polaire qui nous frappe habituellement au mois de mars. On ne s’attend donc pas à de grosses chutes de température jusqu’à la fin du mois de mars», explique-t-il.

Un été pas particulièrement chaud

Le Québec ne devrait pas connaitre un été 2018 particulièrement chaud.

«Au Québec, on risque d’être les moins chanceux comparé au reste de l’Amérique du Nord. Aux États-Unis et dans l’Ouest canadien, on s’attend à des températures au-dessus de la moyenne, mais nous, ça va être des températures plutôt saisonnières. Ça ne sera donc pas nécessairement un été très chaud.»