Thomas Girardin rafle quatre médailles au Championnat provincial AA

Crédit photo : courtoisie

La compétition était relevée en fin de semaine dernière au Championnat provincial AA de natation – secteur Est. Cette compétition, tenue à Drummondville, réunissait 356 nageurs (13-14 ans et 15-17 ans) en provenance de 42 clubs, dont huit des Cachalots de Port-Cartier et sept du Club de Sept-Îles (CNSI).

Les représentants du CNSI ont bien fait lors de la compétition provinciale. Sur 34 épreuves nagées, ils ont enregistré 16 améliorations de temps, s’offrant aussi sept présences en finales. Thomas Girard a brillé quatre fois, raflant l’or aux 100 et 200 m dos ainsi qu’au 200 m libre. Il a pris le troisième rang, bon pour le bronze, au 100 m libre. Au 50 m libre, il a terminé au pied du podium. Il a d’ailleurs réalisé ses standards AAA aux 50, 100 et 200 m libre, s’ajoutant à ceux qu’il avait pour ses 100 et 200 m dos. Il pourra donc être du Championnat provincial AAA l’été prochain à Québec.

Mia Dupré compte deux finales. Elle s’est classée cinquième au 200 m brasse et huitième au 100 m de la même épreuve. «Nos nageurs se sont améliorés au plan technique et avaient un très bel esprit d’équipe en fin de semaine, ce qui me réjouit énormément», a souligné l’entraîneure-chef du Club de natation de Sept-Îles, Pascale Turbide.

Cachalots

Du côté des nageurs du Club de Port-Cartier, Marc-Antoine Gagnon et Anélia Lapierre sont les deux seuls à avoir trouvé place en finale, le premier obtenant le neuvième rang au 200 m dos, épreuve pour laquelle il a abaissé son chrono de référence, la seconde terminant au même rang, mais au 400 m QNI, et elle aussi avec une amélioration de temps. Lapierre en aura d’ailleurs réalisé six autres au cours de la compétition.

Nelly Duchaîne a retranché du temps à ses chronos pour cinq épreuves, Mégane Girard pour trois, Antoine Girard pour deux, tout comme pour Maxim Dumas.

AAA

Les Portcartoises Clara Brochu et Laurianne Vigneau ainsi que le Septilien Gabriel Thibault seront du Championnat provincial AAA dans dix jours à Gatineau. Pour les autres, une compétition régionale est au calendrier pour le 7 avril à Sept-Îles.