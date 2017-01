Le 40e Tournoi Fer-O prend son envol ce soir

Crédit photo : Archives - Tournoi Fer-O

Officieusement, la 40e édition du Tournoi Fer-Optimiste de Sept-Îles s’est ouverte hier soir (parties prévues aujourd’hui en Minganie devancées). On jouera aussi dès 16h15 aujourd’hui à Baie-Comeau. Officiellement, dans les arénas de Sept-Îles, l’honneur de disputer les premières parties, à 17h30, revient aux Red Wings de Sept-Îles et aux Aigles de Port-Cartier dans le novice B du côté de Conrad-Parent ainsi qu’aux Patriotes et aux Stars, deux formations locales, dans l’atome A, sur la glace de Guy Carbonneau.

Jusqu’à dimanche, journée de finales, ce sont 141 parties qui sont à l’horaire de cette édition 2017 de ce tournoi multi-catégories. Pas moins de 74 équipes, en provenance de partout sur la côte, mais également du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tenteront de mettre la main sur les bannières de champions.

À l’horaire de cette 40e édition, qui compte une trentaine de parties à l’aréna Mario-Vollant de Mani-Utenam, on retrouve quelques événements devenus des classiques dans le cadre du Tournoi Fer-O; la partie extérieure sur la patinoire du parc Holliday, vendredi midi, dans le novice B, et le match des étoiles atome B, prévu samedi à 16h05. Il y a également les démonstrations des jeunes de la MAHG (niveau II, le vendredi à 19h30, et niveau I, le samedi à 15h45). L’ouverture officielle (vendredi, 20h) réunira les précieux partenaires du tournoi, mais également plusieurs anciens présidents et présidents d’honneur.

En bref

Pour l’horaire ou pour d’autres renseignements, visitez le www.tournoifero.com. Au cours des cinq jours, la page Facebook du Tournoi Fer-O sera alimentée en photos, vidéos et autres. Les classements à jour seront affichés via des écrans dans les deux arénas de l’avenue Jolliet. TVCOGECO sera encore de la partie, avec caméra libre dès le jeudi à Conrad-Parent, diffusion de l’ouverture officielle et de parties décrites par Tommy Auger et analysées par Éric Smith (match bantan BB suivant l’ouverture officielle ainsi que les finales atome BB, pee-wee BB et midget BB le dimanche). Le coût d’entrée quotidien est de 5$ pour les étudiants et 7$ pour les adultes (3 et 5$ pour le mercredi). Le passeport pour les cinq jours se vend 20$.