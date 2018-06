Les 4 Chevaliers s’amènent en ville !

Crédit photo : courtoisie

Renaud Lefort et sa bande des 4 Chevaliers – Easton débarquent à Sept-Îles ce samedi 9 juin pour une deuxième fois. Les spectateurs qui assisteront à leurs prouesses et drôleries doivent s’attendre à une soirée haute en couleur au Stade Holliday.

«On a bien hâte, c’est un rendez-vous à ne pas manquer», a lancé d’entrée de jeu en entrevue, Renaud Lefort. Avec sa gang joyeux lurons et joueurs de haut niveau, ils se seront «produits» la veille à Chutes-aux-Outardes.

Les personnes qui se retrouveront dans les estrades doivent s’attendre à un spectacle haut en couleur. Lefort avec ses comparses arriveront avec de nouveaux personnages, notamment Donald Trump, Superman et Happy Gilmore, en plus d’y aller d’un numéro mettant au premier plan la rivalité Nordiques-Canadiens. Quelques «classiques», des intouchables améliorés, demeurent, particulièrement les Frères Palettes; les rappeurs préférés des enfants, ainsi que Michael Jackson.

Un lanceur en puissance

En l’absence de son lanceur régulier Stéphane Gilbert, les 4 Chevaliers feront appel à un artilleur originaire de Gaspé, âgé de 26 ans, Mathew Simon. «Il lance des boules de feu. C’est le lanceur qui m’impressionne le plus depuis le début. Sa balle rentre comme un petit pois», a imagé Lefort.

Et comme ce n’est pas n’importe qui qui peut recevoir les offrandes du droitier, c’est son fidèle receveur qui prendra place derrière le marbre en Steve Côté. «Ils se complètent bien, et au bâton, ce sont deux colosses», a ajouté le général des 4 Chevaliers.

Frédéric Bolduc est l’autre acquisition pour la tournée 2018, «un voltigeur» au bras puissant. Ben Morin viendra fermer les livres en fin de match avec notamment son lancer de trois balles et celui à partir du deuxième coussin.

Message à passer

La bande à Lefort voudra impressionner la foule, mais elle lance aussi un message à ses rivaux, aux couleurs de Sani-Manic, particulièrement au grand responsable de la formation. «Hugues Baril, sois prêt! On a regardé la vidéo du match de 2014, on a vu ta technique et on t’a analysé», a lancé Lefort avec humour. Il espère aussi voir le chef d’ITUM. «En mon nom personnel, j’invite Mike Mckenzie à être là.»

Bonne foule

Le responsable des 4 Chevaliers – Easton et joueur de premier but a eu écho que la vente de billets allait bon train, et espère que l’assistance frôlera les 1 000 personnes. Ce match fera partie des émissions de la tournée qui seront présentées plus tard à TVA Sports 2. «Venez mettre le feu au terrain et propager la bonne nouvelle comme quoi à Sept-Îles vous êtes des mordus de la balle.»

Les billets pour cette rencontre sont en vente, au coût de 10$ (15$ à la porte avant le match), auprès des dirigeants de l’ABMSI (Jean-François Vachon, Dave Clements, Katy Giasson et Carine Langelier), mais également à l’épicerie Chez Arthur. Pour les 5 ans et moins, l’entrée est gratuite.

Sani-Manic

La formation septilienne, qui tentera de tenir tête aux 4 Chevaliers, comprend, outre Hugues Baril, Gilles Lapierre, Éric Gagnon, François Pouliot, Rémi Robichaud, David Déraps, Stéphane Girard, Maxime Hébert, Joël Mailloux, Louis-Philippe Canuel,, Yan Parisé, Dany Dumont, Bryan Pelletier, Jacob Gagnon et Mathieu Gagnon.