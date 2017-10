4 000$ de la FAEQ pour Étienne Briand

Crédit photo : Groupe NH Photographes

Le judoka septilien Étienne Briand fait partie des 51 étudiants-athlètes récompensés lors de la 18e édition du Programme de bourses Saputo. L’événement, au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), avait lieu le 11 octobre.

Briand, notamment médaillé de bronze au Grand chelem d’Ekaterinbourg (Russie) et au Championnat panaméricain au Panama, deux compétitions en 2017, s’est vu remettre la somme de 4 000$ en soutien à la réussite académique et sportive.

Celui qui combat chez les moins 81 kg depuis un peu plus d’un an s’applique à mieux gérer son énergie et son endurance afin de grimper sur podium en Grand Chelem en 2018.

L’étudiant en mathématiques et économie à l’Université de Montréal aspire à une carrière d’économiste un coup son diplôme en poche. Sur les tatamis, le Septilien de 24 ans aimerait bien prendre part aux Olympiques.