38 équipes participent au Tournoi Atanukan – Galeries Montagnaises

Crédit photo : Courtoisie

Quelques semaines après les Olympiades, c’est un tournoi de volleyball qui servait de financement pour les équipes sportives de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat. Pas moins de 38 équipes ont pris part à ce rendez-vous du week-end dernier à Uashat mak Mani-Utenam.

Le Tournoi Invitation Atanukan – Galeries Montagnaises a attiré un peu plus d’équipes que lors de l’édition 2016 (35 formations). Sur les 38 équipes participantes, 17 autochtones. Du nombre, on en comptait 13 de niveau scolaire, une belle préparation pour elles à l’approche du premier tournoi du RSEQ Côte-Nord, à l’horaire les 17 et 18 novembre à Baie-Comeau.

«Nous avons eu une très belle fin de semaine, avec une belle ambiance! Je sens qu’il y a de plus en plus de beaux échanges culturels entre les autochtones et les allochtones, une belle ouverture face aux valeurs et à la culture parfois différente», a fait savoir le responsable Yannick Bouchard.

Sur le terrain, deux des finales féminines du samedi ont été chaudement disputées, se décidant en trois manches, et ce par seulement deux points d’écart, pour Fusion 2.0 en classe Compétition (pointage de la troisième manche : 15-13) et pour La Cage – Brasserie Sportive en division 1 de la classe Récréation (pointage de la troisième manche : 16-14).

Les équipes gagnantes et finalistes

Femmes Compétition

Gagnantes : Fusion 2.0 (Marie-Anne Michel, Debbie Simon, Jade Jourdain, Dalida Michel, Marie-Marthe Hervieux, Josiane Hervieux et Mélanie Vachon)

Finalistes : Attaque ta tuque (Laurence Larrivée, Émilie Gagnon, Anna Boily, Cloé St-Gelais, Mae-Anne Boucher, Éloïze Michaud, Laurie Forbes et Alison Gagnon)

Femme Récréation division 1

Gagnantes : La Cage – Brasserie Sportive (Karolie Labrie, Stéphanie Lavoie, Mélanie Lavoie, Mirka Boudreau, Jinny Bernier et Mylène Sivret)

Finalistes : Atanukan Girls (Molly Pinette, Megan Vollant, Mika Ambroise, Ève-Marie Jourdain, Tatyanna Bacon Hervieux et Marie-Joëlle Tshirnish)

Femme Récréation division 2

Gagnantes : Husky Bleu (Naïla Lavoie, Marianne Caissy, Ève Martin, Megan Turbis, Roxanne Collin, Marika Nadeau et Laurie Scherrer)

Finalistes : Basse-Côte Girl’z (Alicia Mollen, Alanis Mollen, Neina Bellefleur, Amélie-Ève Ambroise, Anaïs Bellefleur Mark, Mani-Thérésa Rich, Jessica Pinette et Annie Jérôme)



Hommes

Gagnants : Mammut (Marc-Antoine Pinette, Dan Bellefleur, Gaétan Bellefleur, Jeff Bellefleur, Laurent Mark et Jean-Maurice Mark)

Finalistes : Les derniers Jedis (Christian Noël, Daniel Perron, Louis-David Turcotte, Alain Caissy, Jean-François Boutot et Mickael Lévesque)

Mixte division 1

Gagnants : 3 adultes et un enfant (Caroline Boivin, Jade Jourdain, Steven Paquet et Zachary Collin)

Finalistes : Les pas yables (Audrey Lapierre, Élisabeth Carson, Enrico Brisson et Bakary Konate)

Mixte division 2

Gagnants : Zen’arvés (Lucie Guillemette, Jacynthe Poulin, Lesmer Machalski et Jean-François Boutot)

Finalistes : Indian Time (Tamara Mullen, Selena Mark, Jean-Maurice Mark et Marc-Antoine Pinette)