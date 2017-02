34e tournoi de ringuette de Saint-Hubert: Les Miss-Îles novices B triomphent

Crédit photo : Courtoisie

Pour une deuxième année consécutive, ce sont les joueuses de l’équipe novice des Miss-Îles qui ont décroché la première position lors du 34e tournoi de ringuette de Saint-Hubert se déroulant du 14 au 19 février. Un titre bien mérité pour la seule équipe à avoir remporté les grands honneurs parmi les six équipes de l’association de ringuette de Sept-Îles présente au tournoi.

Frédérick Tétreault, collaboration spéciale

Après avoir entamé le tournoi en force avec deux imposantes victoires de 6 à 0 et 5 à 1, les Miss-Îles novice B ont pris le chemin de la finale. Lors du match ultime, les Miss-Îles affrontaient Roussillon. Après le temps de jeu réglementaire, le tableau indicateur affichait un verdict nul de 3 à 3. Grâce à leur détermination, leur esprit d’équipe et un but de Anita Simon dans les premières secondes de la prolongation, les Miss-Îles Novice B ont été sacrés grandes championnes.

Dans la catégorie atome B, les filles ont atteint la finale grâce à une victoire de 4-0 contre Gatineau en demi- finale. Ensuite, elles devaient affronter leurs rivales de la Vallée du St-Laurent qu’elles avaient préalablement battu par le compte de 3 à 2 en ronde préliminaire. Ce sont toutefois les adversaires qui ont rapidement pris les devants par la marque 3-0 en première période avant de voir les Miss-Îles orchestrer une impressionnante remontée pour porter la marque à 3-3. Une finale enlevante qui s’est finalement terminée sur un score de 4 à 3 en faveur de la Vallée du St-Laurent. Dans la défaite, la gardienne de but Olivia Lévesque à récolter le titre de meilleure gardienne de but notamment grâce à son blanchissage réalisé en demi-finale.

De leur côté, après avoir subi une lourde de défaite contre la formation de la Vallée du Richelieu, les Miss-Îles novice C ont redoublé d’efforts afin de remporter leur deuxième partie du tournoi par la marque de 6 à 3 face à Boucherville. Malheureusement, elles n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale.

En classe atome C, benjamine C et benjamine B, les Septiliennes sont reparties de Saint-Hubert sans avoir pu gouter à la victoire. Le prochain tournoi des Miss-Îles sera le championnat provincial A qui aura lieu du 17 au 19 mars à Gatineau. Les équipes benjamines A, Juniors A et cadettes A y participeront.