25 ans, ce samedi pour le Triathlon de Port-Cartier

Le Triathlon de Port-Cartier soufflera 25 bougies ce samedi 17 juin, au Complexe récréatif et culturel et sur ses artères avoisinantes! Un événement fort attendu par ses plus de 300 participants inscrits.

L’édition 2017 s’animera dès vendredi avec le préaccueil dès 18h30, moment pour la remise du «kit» de l’athlète et aussi pour l’inspection des vélos. Ce même processus sera possible samedi matin entre 7h et 8h. L’organisation invite les participants à s’assurer qu’aucun pied de vélo, ni miroir ne se retrouvent sur le vélo.

Samedi, place au triathlon, ou duathlon pour d’autres, dans les différentes catégories, jeunes et adultes. En soirée, place au souper, un souper au cours duquel de nombreuses anecdotes de 25 ans d’histoires seront racontées.

Parmi les participants, le Triathlon en attend d’un partout au Québec; notamment Québec, Sherbrooke et Mont-Joli. La présidente d’honneur, l’Olympienne Sarah-Anne Brault, qui profitera du coin vendredi et dimanche avec au programme tour d’hélicoptère, pêche au saumon et sortie en kayak de mer, multipliera les encouragements samedi à l’endroit des athlètes.

Horaire et autres

Pour les heures de départ des différentes catégories et autres informations, les participants peuvent consulter le site Internet, www.triathlondeportcartier.com, ou se renseigner vendredi soir au CREC. Vous pourrez aussi acheter le t-shirt de marque Louis Garneau, article promotionnel aux nouvelles couleurs du Triathlon de Port-Cartier.

Prudence!

L’organisation demande à la population d’être vigilante et prudente lors du déroulement du Triathlon de Port-Cartier.