200 000 $ pour mettre en valeur le patrimoine familial de Gilles Vigneault

Crédit photo : courtoisie

Le ministre Pierre Arcand a annoncé que le ministère du Tourisme injecte 91 750 $ pour participer à la mise en valeur du patrimoine familial de Gilles Vigneault à Natashquan. Le projet total est estimé à 201 750 $.

Le ministre responsable de la région de la Côte-Nord et président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, en a fait l’annonce mardi lors d’une conférence de presse à la Salle de spectacle Jean-Marc Dion. La Société du Plan Nord, Tourisme Côte-Nord et la MRC de la Minganie complètent le financement.

«On sait que les gens se rendent souvent jusqu’à Havre-Saint-Pierre. On veut qu’ils se rendent jusqu’à Natashquan», a révélé le ministre.

Les 201 750 $ sont octroyés à l’organisme «Natashquan pour la sauvegarde de la Source», qui est responsable de la gestion du site. Leur mission est de restaurer les bâtiments qui sont sur le site patrimonial. On y retrouve la maison des parents de Gilles Vigneault et la maison de son oncle, Claude.

Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord, invite les gens à un peu de patience.

«Tout ne sera pas prêt pour cet été. Mais je vous promets qu’en 2019, on va donner un grand coup et qu’on va faire la promotion», dit-il.

Le lieu touristique a plusieurs usages. On y retrouve un musée et une salle de projection du film «Une enfant à Natashquan». Le site sert aussi de lieu de création, de théâtre de poche et d’hébergement pour les artistes de passage dans la région.

Des visites guidées sont aussi offertes aux touristes. Le site a accueilli plus de 5 000 visiteurs en 2017.

Le ministre se rendait à Natashquan mercredi par le navire Bella-Desgagnés pour visiter chacun des villages de la Basse-Côte-Nord jusqu’à vendredi.