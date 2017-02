20 équipes atome participent à la 35e édition du Tournoi de la Minganie

Quelque 300 hockeyeurs donneront leur 110%, à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre, du 2 au 5 février. Ils ont pour la plupart 9 ou 10 ans, encore bien loin de la LNH. Mais ce seront eux les vedettes du 35e Tournoi de la Minganie, mettant aux prises 14 formations de la côte dans l’atome B et six dans l’atome A.

38 matchs figurent à l’horaire du Tournoi de la Minganie 2017, et tout ça commence dès demain (jeudi), en plein cœur de l’heure du dîner.

Pour les équipes atome B et A, il y a pause de matchs à l’horaire vendredi en début de soirée pour faire place à l’ouverture officielle, prévue pour 18h45, moment pour la présentation des partenaires et bénévoles, mais aussi pour la remise d’une reconnaissance au comité organisateur par Hockey Québec pour souligner cette édition anniversaire.

Samedi, ce sera des matchs sans lendemain; une victoire et l’aventure se poursuit, une défaite et c’est la fin sur la glace de l’aréna Denis-Perron. La finale de l’atome B sera disputée dimanche dès 14h45 et celle de l’atome A à compter de 16h. Ces deux rencontres ultimes seront précédées de joutes pour les jeunes de la MAHG (12h30) et du novice B (13h30).