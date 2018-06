11e édition de la Feria : country, rock et autobus-théâtre

Crédit photo : courtoisie

Le comité organisateur de la 11e édition de la Feria a dévoilé une partie de sa programmation. La tête d’affiche du spectacle de fin de soirée sera le rockeur Martin Deschamps.

Organisée par la Corporation des Îles, la grande fête familiale qu’est la Feria sera encore accessible gratuitement cette année grâce à une subvention de la municipalité. Malgré que la programmation complète du festival n’ait pas été officialisée, le coordonnateur de l’évènement, Stéphan Harvey, a tout de même accepté de dévoiler les grandes lignes.

«Ce sera une journée très remplie, comprenant une variété d’activités pour tous les goûts. On a réussi à ramener les jeux gonflables cette année, que l’on n’avait pas eus depuis trois ans», mentionne-t-il. D’autres activités sont prévues pour les enfants. Course au trésor, dessins sur mur et animation de rue sont à l’horaire.

Théâtre ambulant

Tout droit de Montréal, la compagnie de théâtre ambulant La Tortue Berlue sera sur le site pour donner quelques représentations. Dans un autobus scolaire complètement transformé, les enfants de deux à huit ans pourront assister à des spectacles de marionnettes éducatifs et immersifs.

«On est bien heureux qu’ils aient accepté de venir jusqu’ici. On a pu les voir à l’œuvre, c’est une belle formule. C’est très original et vivant», affirme M. Harvey.

En plus de la course aux couleurs qui revient cette année, le comité organisateur a l’intention de ramener le spike-ball sur le site. Un tournoi avait en effet été intégré l’an dernier au festival et avait suscité l’intérêt des gens présents.

«On est en démarche pour le renouveler et l’intégrer, on attend que les organisateurs du tournoi nous confirment ça», explique le coordonnateur de la Feria.

Soirée en musique

Comme chaque année, la journée familiale se terminera avec un grand spectacle. À 20h, en première partie, Cindy Bédard sera sur scène. La jeune femme originaire de Saint-Tite s’est produite dans plusieurs festivals à travers la province. Elle a été sacrée Interprète féminine de l’année lors du Gala Country 2016, un événement réunissant les plus grands de la scène country.

«Ce n’est pas sa première fois sur la Côte-Nord, elle a déjà joué au Graffiti, entre autres. Elle offre une musique très accessible, ça devrait attirer une clientèle diversifiée», convient Stéphan Harvey.

Ce sera ensuite au tour de Martin Deschamps de faire chanter et danser la foule avec son groupe de musiciens. Pour l’occasion, sa fille, qui a participé à La Voix junior, l’accompagnera pour certaines parties du spectacle.

Les activités et spectacles auront lieu dans le grand stationnement du Café-Théâtre Graffiti. Si la température est moins clémente, certaines seront déplacées vers le Complexe récréatif et culturel.

«Ce n’est arrivé que deux fois en dix ans, on est confiant. Chose certaine, la programmation sera aussi solide et efficace que les années passées.»

La programmation complète de la Feria sera disponible vers la mi-juin.